Manfredonia addio a Luciano Lucio Vairo morto a 26 anni per un malore
A Manfredonia si piangono le perdite di Luciano Vairo, 26 anni, che ha perso la vita improvvisamente a causa di un malore. La notizia si è diffusa rapidamente tra amici e familiari, lasciando un vuoto in paese. La sua scomparsa ha scosso la comunità locale, che si stringe intorno alla famiglia e ai cari. La morte di Vairo ha suscitato molta tristezza tra chi lo conosceva.
MANFREDONIA – Addio a Luciano Vairo, 26enne di Manfredonia, deceduto a causa di un malore. Qualche anno fa anche il papà di Luciano, Pasquale, storico custode del PalaScaloria, era deceduto a causa di un malore improvviso. Alla famiglia di Luciano, alla sua. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
