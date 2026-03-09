Manfredonia addio a Luciano Lucio Vairo morto a 26 anni per un malore

A Manfredonia si piangono le perdite di Luciano Vairo, 26 anni, che ha perso la vita improvvisamente a causa di un malore. La notizia si è diffusa rapidamente tra amici e familiari, lasciando un vuoto in paese. La sua scomparsa ha scosso la comunità locale, che si stringe intorno alla famiglia e ai cari. La morte di Vairo ha suscitato molta tristezza tra chi lo conosceva.