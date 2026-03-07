In Italia, l’elenco degli scrutatori dei referendum viene reso pubblico online, garantendo trasparenza nel processo elettorale. Tuttavia, a Manfredonia si è deciso di non pubblicare questa lista, mantenendo nascosti i nomi degli incaricati. Questa scelta genera differenze tra le varie amministrazioni e solleva interrogativi sulla gestione dei dati e sulla trasparenza complessiva delle operazioni di voto.

Elenco scrutatori Referendum e trasparenza nell'era digitale: l'Italia pubblica online, a Manfredonia si sceglie di nasconderli A poche settimane dal Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, la gestione delle nomine degli scrutatori segna un profondo divario nella trasparenza amministrativa dei Comuni italiani. Da una parte c'è l'Italia del "clic", dall'altra c'è Manfredonia, ritornata anacronisticamente al cartaceo. Il Testo Unico degli Enti Locali e la Legge 692009 parlano chiaro: gli atti deliberativi, come i verbali della Commissione Elettorale, devono transitare sull’Albo Pretorio online per avere efficacia legale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

