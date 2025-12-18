il liceo de sanctis galilei di manduria ancora una volta sul podio della coppa ipazia

Il Liceo De Sanctis Galilei di Manduria conferma il suo talento e la sua passione per la fisica, conquistando ancora una volta un prestigioso piazzamento alla Coppa Ipazia Tarantini Time Quotidiano. Per il secondo anno consecutivo, le studentesse della scuola si distinguono in questa stimolante competizione dedicata alle giovani menti delle scuole superiori del territorio, dimostrando impegno, competenza e spirito di squadra.

Tarantini Time Quotidiano Per il secondo anno consecutivo, il Liceo “De Sanctis Galilei” di Manduria sale sul podio della Coppa Ipazia, la gara di fisica a squadre interamente dedicata alle studentesse delle scuole superiori di Lecce, Brindisi e Taranto. L’edizione 2025, la terza, si è svolta mercoledì 17 dicembre presso la sede centrale del Liceo Scientifico “Cosimo De Giorgi” di Lecce, in un clima vivace e carico di entusiasmo La Coppa Ipazia, promossa dalla sezione salentina dell’Associazione Italiana per l’Insegnamento della Fisica (AIF), nasce con l’obiettivo di incentivare la partecipazione femminile alle discipline scientifiche, superando stereotipi e incoraggiando la presenza delle ragazze anche nelle competizioni tradizionalmente a prevalenza maschile. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

