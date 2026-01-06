Milano-Cortina un mese al via Tutto quello che c’è da sapere

A un mese dall'inizio dei Giochi di Milano-Cortina, l’Italia si prepara a una partecipazione importante, con l’obiettivo di conquistare 19 medaglie. A vent’anni dai Giochi di Torino, l’attenzione è rivolta alle sfide e alle strategie per rappresentare al meglio il Paese in questa occasione storica. Mentre si avvicina la cerimonia di apertura il 6 febbraio, cresce l’attesa e la preparazione degli atleti e delle organizzazioni coinvolte.

L’obiettivo, dichiarato, sono 19 medaglie. Perché per la terza Olimpiade invernale in casa l’Italia non vuole certo sfigurare: e così a 20 anni dai Giochi di Torino, quando manca solo un mese a quelli di Milano Cortina (il 6 febbraio la doppia cerimonia), la corsa verso il d-day con l’accensione dei due bracieri ufficiali si fa serrata. Non senza qualche inciampo, però. Nelle Olimpiadi di neve e ghiaccio n.25, le prime con due città (distanti 400 km) a dare il nome all’evento e anche le prime decisamente diffuse (oltre a Milano e alla località ampezzana, sono sedi olimpiche Rho, Assago, Bormio, Livigno, Predazzo, Rasun-Anterselva, Tesero e Verona protagonista anche se solo per la cerimonia di chiusura), a 30 giorni dal via cresce l’attesa con i consueti timori, quelli relativi a logistica e ritardi nei lavori. 🔗 Leggi su Panorama.it

