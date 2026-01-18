Riforma Nordio e separazione delle carriere | cosa potrebbe cambiare? Tutto quello che c’è da sapere

La riforma Nordio e la proposta di separazione delle carriere dei magistrati sono temi al centro del dibattito giudiziario. Con l’approvazione prevista dal Governo, è importante comprendere quali modifiche potrebbero intervenire nel sistema giudiziario italiano. In questa guida, analizzeremo le principali novità e cosa comporta questa riforma, offrendo una panoramica chiara e obiettiva sulle possibili implicazioni.

È ufficiale: il Governo ha già disposto la data in cui si andrà a votare per la riforma sulla Giustizia. Nello specifico, i cittadini andranno alle urne il 22 e il 23 marzo 2026. Il cuore delle votazioni concernerà la Riforma Nordio (Legge n. 114 del 2024) che, qualora approvata, modificherà la Costituzione. Gli articoli che potrebbero subire modifiche sono: 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110. Inoltre, la riforma introdurrebbe un nuovo articolo. Specificatamente, il fulcro riguarda la Riforma Costituzionale sulla Separazione delle Carriere. Vi è, però, un tema critico: il Governo ha fissato la data prima che decorressero tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta, comprimendo di fatto il diritto all’opposizione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Riforma Nordio e separazione delle carriere: cosa potrebbe cambiare? Tutto quello che c’è da sapere Leggi anche: Separazione delle carriere: la riforma Nordio ridisegna la giustizia e sfida l’egemonia delle toghe Leggi anche: Separazione delle carriere, nel giorno dell’approvazione finale Nordio ammette: “Ci sono ragioni per essere perplessi sulla riforma” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La riforma costituzionale della separazione delle carriere dei magistrati: le ragioni del sì e del no; NASCE A MODENA IL COMITATO PER IL NO AL REFERENDUM COSTITUZIONALE SULLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI (RIFORMA NORDIO); Riforma Giustizia e separazione carriere, via libera definitivo Senato; La riforma della giustizia su cui si terrà il referendum a marzo, spiegata in 3 punti. Riforma Nordio e separazione delle carriere: cosa potrebbe cambiare? Tutto quello che c’è da sapere - È ufficiale: il Governo ha già disposto la data in cui si andrà a votare per la riforma sulla Giustizia. msn.com

Santese smonta la riforma Nordio: «Giustizia più debole» | VIDEO - Il presidente della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro spiega le ragioni del No al referendum sulla separazione delle carriere: «Il vero obiettivo è indebolire la magistratura» ... cosenzachannel.it

“La separazione delle carriere è un falso problema, perché voteremo No” - PALERMO – “La separazione delle carriere è un falso problema”, dice Carlo Salvatore Hamel, presidente della giunta della Anm di Palermo. livesicilia.it

Referendum per la separazione delle carriere: le voci per il si

TARANTO - Il consigliere regionale Cosimo Borraccino illustra le criticità della riforma Nordio davanti a una sala partecipata. Presenti rappresentanti sindacali e dell’associazionismo - facebook.com facebook

Riforma Nordio, D’Aluiso (Ordine Avvocati): «Giusto votare sì, cittadino più tutelato» x.com

