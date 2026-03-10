Manca la corrente elettrica sospese le lezioni al plesso Orsini di Manfredonia

Le lezioni al plesso Orsini di Manfredonia sono state sospese il 12 marzo 2026 a causa di un'interruzione della corrente elettrica. La mancanza di energia ha impedito lo svolgimento delle attività didattiche, portando alla chiusura temporanea dell'edificio. Nessun altro dettaglio sulle cause dell'interruzione è stato reso noto.

Ritenuto pertanto necessario, disporre, con urgenza, la sospensione delle attività didattiche nella Scuoladell'infanzia e primaria del plesso "Orsini" dell'Istituto Comprensivo Statale "Perotto – Orsini – Croce"nella giornata di giovedì 12032026;Visto l'art. 50 del D.lgs. 2672000; O R D I N Aper i motivi esposti in premessa, la sospensione delle attività didattiche che si svolgono nel plesso"Orsini" dell'Istituto Comprensivo Statale "Perotto – Orsini – Croce", che ospita la Scuola dell'infanzia eprimaria, per il giorno 12032026.La presente ordinanza è inviata per competenza al USP di Foggia e al Dirigente Scolastico dell'IstitutoComprensivo "Perotto- Orsini- Croce". 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manca la corrente elettrica, sospese le lezioni al plesso Orsini di Manfredonia