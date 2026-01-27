Ladri di cavi in azione lezioni sospese nel plesso Borsellino dell' istituto San Giorgio

La scuola Borsellino di Catania è rimasta chiusa questa mattina a causa di un furto di cavi elettrici. L’episodio ha provocato la sospensione delle lezioni, evidenziando le criticità sulla sicurezza negli istituti scolastici locali. La direzione scolastica sta collaborando con le autorità per garantire un rapido ripristino e prevenire futuri incidenti.

Resterà chiuso questa mattina il plesso Borsellino dell'istituto comprensivo San Giorgio, a Catania, a causa di un nuovo furto di cavi elettrici avvenuto nella notte di ieri. L'episodio si aggiunge ad altri simili registrati nei giorni scorsi e persino durante la recente ondata di maltempo. Il danneggiamento ha reso necessari interventi urgenti per il ripristino della funzionalità dei locali. Fin dalle prime ore del mattino, l'assessorato guidato Andrea Guzzardi ha attivato gli uffici e le squadre tecniche, impegnate nei lavori per l'intera giornata di ieri. La dirigente scolastica Concetta Manola ha già sporto denuncia alle forze dell'ordine.

