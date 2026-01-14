Vasto sospese fino al 17 gennaio le lezioni in presenza all’IIS F Palizzi
Sono state sospese le lezioni in presenza all’Istituto “F. Palizzi” di Vasto fino al 17 gennaio 2026. La decisione riguarda tutte le attività didattiche ordinarie presso l’Istituto di via Conti Ricci. La sospensione si rende necessaria in conformità alle indicazioni delle autorità e per garantire la sicurezza di studenti e personale. Si invitano le famiglie e gli studenti a consultare gli aggiornamenti ufficiali per ulteriori informazioni.
Sono sospese fino a sabato 17 gennaio 2026 le attività didattiche in presenza all’Istituto di Istruzione Superiore “Filippo Palizzi” di via Conti Ricci a Vasto. Lo comunica il Comune, informando la cittadinanza che la sospensione prosegue per consentire alle ditte incaricate di completare gli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Lezioni sospese alla Primaria per la giornata del 7 gennaio
Leggi anche: A Rocca San Casciano sospese le lezioni al nido e materna "Sacra famiglia"
Vasto - Guasto all’impianto di riscaldamento, lezioni sospese: l’istituto Palizzi chiuso domani e mercoledì facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.