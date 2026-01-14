Vasto sospese fino al 17 gennaio le lezioni in presenza all’IIS F Palizzi

Sono state sospese le lezioni in presenza all’Istituto “F. Palizzi” di Vasto fino al 17 gennaio 2026. La decisione riguarda tutte le attività didattiche ordinarie presso l’Istituto di via Conti Ricci. La sospensione si rende necessaria in conformità alle indicazioni delle autorità e per garantire la sicurezza di studenti e personale. Si invitano le famiglie e gli studenti a consultare gli aggiornamenti ufficiali per ulteriori informazioni.

