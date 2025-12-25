Apex | Netflix diffonde il teaser trailer del thriller con Charlize Theron

🔊 Ascolta la notizia

Una donna contro la natura selvaggia e un predatore umano: il survival thriller di Baltasar Kormákur alza l’hype. Netflix ha rilasciato il teaser trailer di Apex, il survival thriller diretto da Baltasar Kormákur (Everest, 2 Guns). Charlize Theron interpreta Sasha, una scalatrice che si avventura nella wilderness australiana per spingere i suoi limiti, ma finisce cacciata da un predatore spietato ( Taron Egerton ). Il teaser è un concentrato di tensione: paesaggi mozzafiato delle Blue Mountains, inseguimenti nella natura ostile, e un gioco mortale di gatto e topo. Apex Trailer Ufficiale In a deadly game of cat and mouse, only one survives. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

