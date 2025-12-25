Una donna contro la natura selvaggia e un predatore umano: il survival thriller di Baltasar Kormákur alza l’hype. Netflix ha rilasciato il teaser trailer di Apex, il survival thriller diretto da Baltasar Kormákur (Everest, 2 Guns). Charlize Theron interpreta Sasha, una scalatrice che si avventura nella wilderness australiana per spingere i suoi limiti, ma finisce cacciata da un predatore spietato ( Taron Egerton ). Il teaser è un concentrato di tensione: paesaggi mozzafiato delle Blue Mountains, inseguimenti nella natura ostile, e un gioco mortale di gatto e topo. Apex Trailer Ufficiale In a deadly game of cat and mouse, only one survives. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Apex | Netflix diffonde il teaser trailer del thriller con Charlize Theron

Leggi anche: Charlize Theron sfida la natura e un serial killer nel nuovo film Netflix: primo sguardo all’action Apex

Leggi anche: Charlize Theron nel nuovo film action ‘Apex’

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Apex: Charlize Theron braccata da Taron Egerton nel teaser trailer del thriller Netflix - Scopri il primo trailer di Apex: Charlize Theron braccata da Taron Egerton nel nuovo action- cinefilos.it

Charlize Theron negli immensi spazi australiani: quando esce il “survival thriller” di Netflix – Se ami i cosiddetti survival thriller con protagonisti carismatici e ambientazioni mozzafiato, Apex è il film che fa per te. Con Charlize Theron e Taron Egerton in un d - facebook.com facebook

Apex Legends (@PlayApex) / Posts / X x.com