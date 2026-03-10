Mamme italiane le più anziane d’Europa | ecco tutti i motivi

In Italia, le madri hanno in media il primo figlio a quasi 32 anni. Questa tendenza si accompagna a un contesto di precarietà lavorativa, carriere complesse e un sistema di welfare che non offre sostegni sufficienti. I dati evidenziano come queste condizioni incidano sulla scelta di posticipare la maternità rispetto ad altri paesi europei. La situazione si riflette su tutta la popolazione femminile che diventa madre.

Il primo figlio arriva a quasi 32 anni tra precarietà lavorativa, carriere difficili e un welfare che non aiuta le famiglie L'Italia detiene oggi un primato che racconta molto delle trasformazioni sociali in atto nel nostro Paese e nel resto del continente europeo. Secondo gli ultimi dati certificati da Eurostat, le donne italiane sono ufficialmente le mamme più anziane dell'Unione Europea, con la nascita del primo figlio che avviene mediamente a 31,9 anni. Questo dato non è solo un numero statistico, ma rappresenta il culmine di un percorso ad ostacoli dove la maternità viene posticipata alla ricerca di una stabilità che appare sempre più difficile da afferrare.

