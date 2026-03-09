In Europa le mamme italiane restano le più anziane | primo figlio a 31,9 anni

In Europa, le mamme italiane sono le più anziane al momento della prima gravidanza, con un’età media di 31,9 anni. Nel 2024, nell’Unione Europea sono nati 3,55 milioni di bambini, rispetto ai 3,67 milioni del 2023, con una diminuzione del 3,3%. Questi dati sono stati pubblicati recentemente e riflettono un calo generale delle nascite nell’area.

Nel 2024 nati 3,55 milioni di bambini nell'Unione Europea. Nel 2024 nell'Unione Europea sono venuti alla luce 3,55 milioni di bambini, un dato che segna un calo del 3,3% rispetto al 2023, quando le nascite erano state 3,67 milioni. Il dato conferma una tendenza demografica ormai consolidata: la natalità continua a diminuire in gran parte dei Paesi europei. Italia al primo posto per età delle madri al primo figlio. Secondo le ultime rilevazioni di Eurostat, le donne italiane continuano a essere le più anziane d'Europa al momento della nascita del primo figlio. Nel 2024 l'età media delle madri alla prima maternità nell'Unione Europea è stata 29,9 anni, ma con differenze significative tra i Paesi.

