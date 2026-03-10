Italia | mamme più anziane d’Europa primo figlio a 31,9 anni

Nel 2024, le madri italiane sono le più anziane d’Europa al momento della nascita del primo figlio, con un’età media di 31,9 anni. La media europea si ferma a 29,9 anni. Questa differenza si riflette nella statistica che indica il primo parto in Italia avviene in media a quasi due anni più tardi rispetto alla media continentale.

Le madri italiane hanno raggiunto nel 2024 l’età media più alta d’Europa per la nascita del primo figlio, attestandosi a 31,9 anni contro una media comunitaria di 29,9. Mentre il numero totale di nati nell’Unione Europea scende al minimo storico, cresce in modo significativo la percentuale di bambini nati da donne immigrate. Questo fenomeno demografico non è un dato isolato ma riflette un cambiamento strutturale nelle abitudini familiari e nei palinsesti sociali della penisola. La classifica europea colloca l’Italia in cima alla graduatoria delle mamme anziane, con la Bulgaria che chiude la classifica dei paesi con le madri più giovani a 26,9 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

