maltempo in calabria cdm delibera stato di emergenza per un anno

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo stato di emergenza di un anno in Calabria, a seguito degli eventi meteorologici eccezionali avvenuti tra l’11 e il 20 febbraio nelle Province di Catanzaro e Cosenza. La decisione riguarda le aree colpite dai fenomeni meteorologici intensi che hanno provocato danni nel territorio regionale. La delibera è stata adottata per gestire la situazione di crisi.

A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dall’11 al 20 febbraio scorso in Calabria, nel territorio delle Province di Catanzaro e di Cosenza, il Governo ha accolto la proposta del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, deliberando lo stato di emergenza per dodici mesi. “I tecnici del dipartimento -dichiara il ministro- hanno previsto uno stanziamento pari a 15 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Le risorse sono destinate all’attuazione dei primi interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

