Un bonus da 25mila euro ai giovani che rinunciano alla patente la decisione del governo di Malta | Così riduciamo il traffico

Il governo di Malta ha annunciato un incentivo di 25mila euro destinato ai giovani che decidono di rinunciare alla patente di guida. La proposta mira a ridurre il traffico intenso nelle strade dell’isola, offrendo un compenso economico a chi sceglie di non ottenere o di restituire la patente. La misura entra in vigore come parte delle iniziative per contenere la congestione veicolare.

25mila euro in cambio di una scelta drastica: dire addio alla patente. È la proposta lanciata dal governo di Malta per contrastare il traffico sempre più congestionato sull’isola. I primi cento giovani, fino ai 30 anni, hanno già aderito all’iniziativa, accettando di rinunciare alla patente per cinque anni in cambio dell’incentivo economico. Attualmente, sulle strade maltesi circolano 457mila auto, con 3.754 nuove immatricolazioni solo nell’ultimo trimestre del 2025. Il numero non è preoccupante se confrontato con la popolazione, ma lo diventa se considerato in relazione alla superficie disponibile. Malta, con i suoi 317 chilometri quadrati, ha spazi infatti limitati rispetto alla densità di veicoli. 🔗 Leggi su Open.online

