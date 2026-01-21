È venuto a mancare Andrea Lorini, ex campione di bodybuilding di 48 anni, originario di Chiari. La sua scomparsa improvvisa, causata da un malore, ha colpito la comunità bresciana. Una perdita che lascia un vuoto nel mondo dello sport e tra coloro che lo conoscevano.

Brescia), 21 gennaio 2026 – Tragedia nel bresciano: l’ex bodybuilder Andrea Lorini, originario di Chiari, è morto all’età di soli 48 anni. A trovarlo senza vita nel suo letto è stata la madre Nadia: a stroncarlo molto probabilmente è stato un infarto. La donna ha subito dato l’allarme ma i soccorritori non sono riusciti a rianimarlo: il suo cuore non ha più ricominciato a battere. Aveva solo 48 anni ed era papà di due figli, Gaia ed Edoardo. n dramma che sconvolge la comunità di Chiari, dove Lorini ha vissuto per tantissimi anni. Anche il sindaco Gabriele Zotti ha espresso “commozione per la scomparsa di un papà ancora tanto giovane e ben voluto dalla comunità”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morto a 48 anni Andrea Lorini: l’ex campione di bodybuilding stroncato da un malore improvviso

Va a dormire e non si sveglia più: Andrea Lorini è morto a soli 48 anniAndrea Lorini, 48 anni, è stato trovato senza vita dalla madre nella sua camera da letto.

