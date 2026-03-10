Malore davanti alla Basilica di Santa Chiara | è morto Silvano il clochard giocoliere

Un uomo di nome Silvano, noto come giocoliere e clown nel centro storico, è stato trovato morto davanti alla basilica di Santa Chiara. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto in un’area frequentata spesso dall’uomo, che viveva come clochard. La notizia ha suscitato attenzione tra i residenti e gli amanti della zona. Nessuna informazione ufficiale sulle cause del decesso al momento è stata comunicata.

Pino De Stasio: "Camminava sempre scalzo per le vie del centro, anche quando pioveva o faceva freddo. Mi si stringe il cuore" Si è spento Silvano, giocoliere e clown molto conosciuto nel centro storico. Il corpo senza vita del clochard è stato trovato davanti alla basilica di Santa Chiara dove l'uomo era solito trascorrere le sue giornate. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 con un'ambulanza ma per Silvano non c'è stato niente da fare. "Solo pochi giorni fa ti ho fotografato, non posso ancora crederci, non ci sei più neanche tu, il più educato di tutti, il più delicato, quello che se ti chiedeva qualcosa lo faceva in punta di piedi.