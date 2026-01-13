I funerali di Nicolais nella Basilica di Santa Chiara | presente il ministro Anna Maria Bernini
I funerali di Luigi Nicolais si sono svolti nella Basilica di Santa Chiara, alla presenza del ministro Anna Maria Bernini. Lo scienziato napoletano, professore emerito della Federico II e ex ministro, è deceduto all’età di 83 anni. La cerimonia ha rappresentato un momento di commiato per una figura di rilievo nel mondo della ricerca e della politica italiana.
Il feretro di Luigi Nicolais, lo scienziato napoletano (professore emerito della Federico II) ed ex ministro morto ieri all’età di 83 anni, è arrivato nella Basilica di Santa Chiara per il rito funebre. Alle esequie è presente il ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini. Ad accogliere la salma, il rettore dell’Ateneo, Matteo Lorito, e la pro rettrice, Angela Zampella. Tra i presenti il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, con la moglie Sandra Lonardo, e l’ex governatore Vincenzo De Luca. “Non è stato, ma è uno straordinario scienziato, una persona di valore e di valori, un uomo che ha saputo coniugare una grande competenza e professionalità con un’empatia straordinaria, da tutti riconosciute” ha detto il ministro arrivando nella Basilica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Scomparsa di Luigi Nicolais, domani alle 16 nella Basilica di Santa Chiara i funerali
Leggi anche: Addio all'ex ministro Luigi Nicolais: presente ai funerali la ministra Bernini
Scomparsa di Luigi Nicolais, domani alle 16 nella Basilica di Santa Chiara i funerali; Addio a Nicolais: camera ardente alla Federico II, i funerali a Santa Chiara; Scomparsa di Luigi Nicolais, domani alle 16 nella Basilica di Santa Chiara i funerali; Napoli, morto Luigi Nicolais: ex ministro ed ex presidente del Cnr. Camera ardente alla Federico II.
Addio a Nicolais: camera ardente alla Federico II, i funerali a Santa Chiara - Il ricordo di Manfredi: «Napoli, il Sud, l'intero mondo della ricerca scientifica perdono un protagonista assoluto» ... ilroma.net
A Napoli i funerali di Gino Nicolais: presente la ministra Anna Maria Bernini - Il feretro di Luigi Nicolais, professore emerito dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ed ex ministro, morto a 83 anni, è arrivato nella Basilica di Santa Chiara ... msn.com
Morto Luigi Nicolais, docente, ex ministro e assessore regionale in Campania: funerali a Napoli - Morto Luigi Nicolais, detto Gino, professore universitario ed ex ministro, nonché Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche ... fanpage.it
Morto Luigi Nicolais, ex ministro ed ex presidente del Cnr. Bernini: 'Ha lasciato un'impronta indelebile nella comunità scientifica'. Domani i funerali a Napoli #ANSA - facebook.com facebook
Morto Luigi Nicolais, ex ministro ed ex presidente del Cnr. Bernini: 'Ha lasciato un'impronta indelebile nella comunità scientifica'. Domani i funerali a Napoli #ANSA x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.