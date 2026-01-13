I funerali di Nicolais nella Basilica di Santa Chiara | presente il ministro Anna Maria Bernini

I funerali di Luigi Nicolais si sono svolti nella Basilica di Santa Chiara, alla presenza del ministro Anna Maria Bernini. Lo scienziato napoletano, professore emerito della Federico II e ex ministro, è deceduto all’età di 83 anni. La cerimonia ha rappresentato un momento di commiato per una figura di rilievo nel mondo della ricerca e della politica italiana.

Il feretro di Luigi Nicolais, lo scienziato napoletano (professore emerito della Federico II) ed ex ministro morto ieri all’età di 83 anni, è arrivato nella Basilica di Santa Chiara per il rito funebre. Alle esequie è presente il ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini. Ad accogliere la salma, il rettore dell’Ateneo, Matteo Lorito, e la pro rettrice, Angela Zampella. Tra i presenti il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, con la moglie Sandra Lonardo, e l’ex governatore Vincenzo De Luca. “Non è stato, ma è uno straordinario scienziato, una persona di valore e di valori, un uomo che ha saputo coniugare una grande competenza e professionalità con un’empatia straordinaria, da tutti riconosciute” ha detto il ministro arrivando nella Basilica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

