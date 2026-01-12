Scomparsa di Luigi Nicolais domani alle 16 nella Basilica di Santa Chiara i funerali

Domani alle 16, nella Basilica di Santa Chiara a Napoli, si terranno i funerali di Luigi Nicolais, professore emerito dell'Università Federico II ed ex ministro. La cerimonia rappresenta un momento di commiato per una figura di rilievo nel panorama accademico e politico italiano.

I funerali di Luigi Nicolais, professore emerito della Federico II ed ex ministro, si svolgeranno domani, 13 gennaio, alla ore 16, nella Basilica di Santa Chiara, a Napoli. La camera ardente è stata allestita nell’aula Pessina dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Sarà aperta fino alle 20. Sarà riaperta al pubblico domani a partire dalle ore 8 e fino al momento del trasferimento del feretro in chiesa per lo svolgimento del rito funebre. Ad accogliere la salma, oggi all’Università, il rettore Matteo Lorito, la pro rettrice Angela Zampella, il direttore generale dell’Ateneo, Alessandro Butta’, il direttore generale del ministero dell’Università e della ricerca, Marcella Gargano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

ADDIO A LUIGI NICOLAIS - Il cordoglio dell'Ass. Fiorella Zabatta: Addio a un Maestro di scienza e di vita, la sua eredità vivrà in tutti gli studenti che, come me, hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.

È morto Luigi Nicolais. Fu assessore in Campania, ministro e presidente del Cnr - Fino a domani la camera ardente nell'aula Pessina dell'università Federico II di Napoli. dire.it