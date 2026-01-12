Scomparsa di Luigi Nicolais domani alle 16 nella Basilica di Santa Chiara i funerali
Domani alle 16, nella Basilica di Santa Chiara a Napoli, si terranno i funerali di Luigi Nicolais, professore emerito dell'Università Federico II ed ex ministro. La cerimonia rappresenta un momento di commiato per una figura di rilievo nel panorama accademico e politico italiano.
I funerali di Luigi Nicolais, professore emerito della Federico II ed ex ministro, si svolgeranno domani, 13 gennaio, alla ore 16, nella Basilica di Santa Chiara, a Napoli. La camera ardente è stata allestita nell'aula Pessina dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Sarà aperta fino alle 20. Sarà riaperta al pubblico domani a partire dalle ore 8 e fino al momento del trasferimento del feretro in chiesa per lo svolgimento del rito funebre. Ad accogliere la salma, oggi all'Università, il rettore Matteo Lorito, la pro rettrice Angela Zampella, il direttore generale dell'Ateneo, Alessandro Butta', il direttore generale del ministero dell'Università e della ricerca, Marcella Gargano.
ADDIO A LUIGI NICOLAIS - Il cordoglio dell'Ass. Fiorella Zabatta: Addio a un Maestro di scienza e di vita, la sua eredità vivrà in tutti gli studenti che, come me, hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.
È morto Luigi Nicolais. Fu assessore in Campania, ministro e presidente del Cnr - Fino a domani la camera ardente nell'aula Pessina dell'università Federico II di Napoli. dire.it
Profondo cordoglio e dolore per la scomparsa di Luigi Nicolais, che lascia un enorme vuoto nel mondo accademico e della bella politica, quella che ha sempre onorato con grande spirito di servizio e grande umanità. Riferimento per la comunità scientifica e p - facebook.com facebook
Sono proprio grandi la tristezza e il dolore per la scomparsa di di Luigi Nicolais. È stato uno scienziato di rilievo internazionale. È stato assessore nella giunta regionale da me presieduta e ministro della Repubblica. È stato innanzitutto una bella persona. Un b x.com
