I vigili del fuoco della provincia affrontano diverse fasi di sviluppo delle caserme. La nuova struttura di Macerata Feltria è stata inaugurata a gennaio, mentre i lavori per Fano sono stati consegnati. Per Pesaro, invece, si richiede un’accelerazione dell’iter, con un appello al Prefetto e al Ministero degli Interni. La realizzazione di nuove caserme rappresenta un passo importante per migliorare la sicurezza e l’efficienza del servizio.

Caserme dei vigili del fuoco in provincia: si viaggia a tre velocità: la nuova caserma di Macerata Feltria è stata inaugurata lo scorso 16 gennaio, per quella di Fano sono stati consegnati i lavori, mentre per la nuova caserma di Pesaro molto c’è ancora da fare e ci si appella a Prefetto e Ministero degli Interni perché si dia una accelerata all’iter. E’ questo l’auspicio di Fns Cisl Marche, sindacato dei vigili del fuoco che ha come rappresentanti Fabio Sacchi e Marco Giacomini che fanno il punto della situazione: "Dopo oltre vent’anni, con enorme impegno, dedizione e lotte sindacali, la sede dei vigili del fuoco di Macerata Feltria è diventata realtà: una conquista per l’entroterra, che necessità di una sede appropriata per tutelare non solo la comunità ma anche i nostri uomini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vigili del fuoco, l’appello: "Incontro con il Prefetto per la nuova caserma"

Vigili del fuoco. Nuova caserma. Plauso dell’UilpaL'inaugurazione della nuova caserma dei vigili del fuoco a Macerata Feltria rappresenta un passo importante per il territorio.

Morbegno, il sindaco Del Nero in visita ai vigili del fuoco: “Prioritaria una nuova caserma”In occasione della festa di Santa Barbara, il sindaco di Morbegno, Patrizio Del Nero, ha visitato la caserma dei vigili del fuoco per valutare le necessità del distaccamento e sottolineare l’importanza del servizio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Maltempo, in 5 giorni oltre 2800 interventi dei Vigili del fuoco in Calabria, Sicilia e Sardegna; PREVENZIONE INCENDI NEI BAR E RISTORANTI: CHIARIMENTI DAI VIGILI DEL FUOCO; Lo Stato di polizia colpisce i Vigili del fuoco di Pisa; Mazara del Vallo, un bene confiscato ospiterà un distaccamento dei Vigili del fuoco.

Vigili del fuoco, rinnovo della flotta con auto elettriche e camion a biocarburantiCome i Vigili del Fuoco rinnovano la flotta con auto elettriche e camion a biocarburanti per un impatto più green ... autotoday.it

Vigili del fuoco a Venezia, Viminale: Entro prossimo anno fine carenze organicoVenezia- Entro il prossimo anno le eventuali carenze di organico verranno sanate per il ruolo dei Vigili del fuoco con la copertura di posti messi a bando ... cronachedellacampania.it

Una serata movimentata per vigili del fuoco, carabinieri e per il sindaco Rosario Gravina che è sul posto - facebook.com facebook