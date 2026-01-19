Controlli contro la malamovida | fermate tre persone alla guida sotto l' effetto di alcol

Nella notte del 18 gennaio, i Carabinieri hanno svolto un servizio di controllo del territorio nei comuni di Pontedera, Bientina e Calcinaia, finalizzato a contrastare la malamovida. Durante le operazioni, sono state identificate e fermate tre persone alla guida sotto l’effetto di alcol. L’intervento rientra nelle attività di prevenzione e sicurezza volte a garantire la tranquillità pubblica nelle aree interessate.

Servizio straordinario di controllo del territorio contro la ‘malamovida’ effettuato nelle ore notturne dello scorso 18 gennaio dai Carabinieri nei comuni di Pontedera, Bientina e Calcinaia.L’operazione, finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini e dei numerosi giovani che frequentano i.🔗 Leggi su Pisatoday.it Guida sotto effetto di alcol e stupefacenti, denunciate 9 persone: ritirate 15 patenti

Durante le festività natalizie, i controlli sulla sicurezza stradale a Reggio Calabria sono stati intensificati, in conformità alle direttive ministeriali. Recentemente, sono state denunciate nove persone per aver guidato sotto l’effetto di alcol e stupefacenti, con il conseguente ritiro di quindici patenti. L’azione delle forze dell’ordine mira a garantire un clima più sicuro sulle strade durante questo periodo. Leggi anche: Controlli dei carabinieri a Petralia Sottana, sette denunce per guida sotto l'effetto di alcol e droga La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Controlli straordinari contro la “malamovida”: 3.315 persone identificate e sanzioni per locali senza licenza - Dal 5 all’11 gennaio la Polizia di Stato ha intensificato i controlli sul territorio della ... corrieresalentino.it

Malamovida Capitale, controlli serrati nei locali pubblici e sulla strada: oltre 2mila illeciti rilevati facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.