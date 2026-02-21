Referendum Nordio affonda | Il fronte del ‘No’ fugge dal dibattito ma Grosso ricorda | Abbiamo confronto televisivo già programmato

Il ministro della Giustizia afferma che i sostenitori del “No” evitano il confronto pubblico perché privi di argomentazioni solide. Secondo lui, molti si allontanano dal dibattito, preferendo evitare confronti diretti. Tuttavia, Grosso sottolinea che un confronto televisivo tra le parti è già stato programmato. La discussione si concentra sulla volontà di alcuni di evitare confronti faccia a faccia sulla riforma in questione.

Lo scoppiettante dossier del referendum Giustizia continua a fare scintille. A iniziare la querelle oggi è stato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha accusato i comitati del No e l'Anm di rifiutare confronti con lui poiché, a suo dire, sprovvisti di solidi argomenti per dibattere. A stretto giro ha replicato il presidente del Comitato "Giusto Dire No" Enrico Grosso, ricordandogli il loro confronto televisivo su SkyTg24 il prossimo 17 marzo. Parlando a margine di un evento di Fratelli d'Italia a Bologna, Nordio ha dichiarato come lui, sostenitore del "Sì" al referendum del 22 e 23 marzo, non si sottragga mai al dibattito con la controparte.

