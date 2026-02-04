L’intercettazione tra i No Tav | Magistratura democratica dietro l’indagine contro il pm Padalino

Gli uomini dietro le quinte hanno intercettato una conversazione tra i No Tav, in cui si parla di un’indagine contro il pm Padalino. Uno di loro dice: “C’è sto cazzo di Padalino… adesso mi sa che cercano tramite Magistratura democratica di dargli una tamponata”. La frase rivela come alcuni soggetti pensino di usare la stessa Magistratura democratica per mettere in difficoltà il magistrato. La scoperta alimenta il sospetto che ci siano manovre politiche o interne per indebolire Padalino. Il caso apre nuovi interrogativi sulla gestione dell

"Sto cazzo di Padalino. adesso mi sa che cercano tramite Magistratura democratica di dargli una tamponata”. Il Foglio è venuto in possesso di un'inquietante telefonata del 2016 tra due esponenti del movimento No Tav. Il pm Padalino, che perseguiva le violenze dei manifestanti, venne poi indagato da magistrati delle correnti di sinistra e assolto dopo 4 anni. Ora chiede chiarezza Piantedosi sugli scontri di Torino: "Chi sfila con i delinquenti gli offre impunità". Domani il voto in Senato "Io, magistrato, chiedo scusa per aver ignorato i danni del correntismo e della gogna mediatica". Parla Padalino “C’è sto cazzo di Padalino. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

