La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta sull’ex dirigente del Policlinico di Messina, coinvolto in un procedimento per concorso esterno in associazione mafiosa. L’indagine riguarda le sue presunte relazioni con ambienti criminali e il suo ruolo all’interno della struttura sanitaria. Al momento, non sono state rese note ulteriori dettagli sui capi di imputazione o sulle prove raccolte.

La procura di Palermo ha indagato l’ex superburocrate della sanità Siciliana Salvatore Iacolino per concorso esterno in associazione mafiosa. Iacolino, ex parlamentare europeo nelle fila del Pdl, oggi è direttore generale del Policlinico di Messina. Secondo gli investigatori del Sisco di Palermo e della squadra mobile di Trapani, coordinati dal procuratore Maurizio de Lucia, avrebbe favorito il boss agrigentino Carmelo Vetro. Sono in corso perquisizioni nelle abitazioni e nell’ufficio del supermanager. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mafia, direttore Policlinico Messina indagato per concorso esterno

Articoli correlati

Leggi anche: Policlinico di Messina, la giunta regionale sceglie Iacolino come direttore generale

Policlinico di Messina, Salvatore Iacolino si è insediato come nuovo direttore generaleSi è insediato al Policlinico di Messina il nuovo direttore generale Salvatore Iacolino, che ha già incontrato la rettrice Giovanna Spatari, il...

Aggiornamenti e notizie su Policlinico Messina

Temi più discussi: Trench Group completa l'acquisizione di Enerlux Power; Sanità, via libera alla nomina di Iacolino a direttore generale del Policlinico di Messina; Policlinico di Messina, è il giorno dell’insediamento di Iacolino; Sanità, il tetris delle nomine a Catania: le mosse di Lega e Fratelli d’Italia.

Mafia, indagato il neo direttore del Policlinico di Messina IacolinoLa Procura di Palermo ha disposto una serie di perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici del direttore generale del Policlinico di Messina ed ex parlamentare europeo del Pdl Salvatore Iacolino ... sanitainsicilia.it

Mafia: neo direttore Policlinico Messina indagato per concorso esterno(ANSA) - PALERMO, 10 MAR - La Procura di Palermo ha disposto una serie di perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici del direttore generale del Policlinico di Messina ed ex parlamentare europeo del ... notizie.tiscali.it

Onda TV. . Cambio al vertice del Policlinico di Messina: Iacolino nuovo direttore generale - facebook.com facebook

Policlinico di Messina, la Uil Fpl ad Iacolino: «Pronti al confronto» - Il sindacato rivolge un benvenuto al nuovo direttore generale e sottolinea: «Fondamentale valorizzare tutte le professionalità» - insanitas.it/sicilia/policl… x.com