Il direttore generale del Policlinico di Messina, già parlamentare europeo del Pdl, è stato iscritto nel registro degli indagati per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata. L’indagine riguarda presunti favori a un boss di Favara. La vicenda coinvolge anche l’ex eurodeputato, che ora si trova sotto inchiesta. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore.

Salvatore Iacolino, direttore generale del Policlinico di Messina ed ex parlamentare europeo del PdL, è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata. Secondo i magistrati della Dda di Palermo, guidati dal procuratore Maurizio de Lucia, il manager avrebbe messo a disposizione del boss di Favara, suo compaesano, Carmelo Vetro, già condannato per associazione mafiosa, l’ influenza e la rete di relazioni costruite grazie al suo ruolo. Sono finiti in manette sia Vetro sia un importante dirigente regionale, Giancarlo Teresi. Quest’ultimo, già finito in cella per corruzione 6 anni fa e ancora sotto processo, è stato ritenuto “indispensabile” dai vertici amministrativi regionali tanto da continuare a rivestire ruoli di vertice oltre l’età pensionabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Indagato per concorso esterno il direttore del Policlinico di Messina Iacolino, ex eurodeputato Pdl. “Favori al boss di Favara”

Articoli correlati

Salvatore Iacolino indagato a Messina per legami con Cosa Nostra, il manager era stato eurodeputato col PdLSalvatore Iacolino, ex eurodeputato del Pdl e direttore generale del Policlinico di Messina, è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa...

Mafia, direttore Policlinico Messina indagato per concorso esternoLa procura di Palermo ha indagato l’ex superburocrate della sanità Siciliana Salvatore Iacolino per concorso esterno in associazione mafiosa.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Indagato per concorso esterno il...

Temi più discussi: Referendum, il video di Meloni: Ecco le ragioni del Sì. Opposizioni all'attacco. Scoppia il caso Bartolozzi; Guerra Iran, impennata storica per il petrolio: sopra i 100 dollari, prima volta dal 2022; Dreame dà il via alle offerte di primavera: super sconti dal 3 al 16 marzo.

Mafia: neo direttore Policlinico Messina indagato per concorso esterno(ANSA) - PALERMO, 10 MAR - La Procura di Palermo ha disposto una serie di perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici del direttore generale ... notizie.tiscali.it

Messina, il neo direttore del Policlinico indagato per concorso esterno: Favori al bossLa procura di Palermo accusa il superburocrate di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione per i rapporti col boss di Favara Carmelo Vetro, arrestato stamattina ... msn.com

Perquisizioni della Procura di Palermo nelle abitazioni e negli uffici di Salvatore Iacolino. Nominato da poco #direttore generale del #Policlinico di #Messina, ed ex parlamentare UE, è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione agg - facebook.com facebook

Mafia e corruzione, indagato il direttore del Policlinico di Messina x.com