Policlinico di Messina la giunta regionale sceglie Iacolino come direttore generale

La giunta regionale ha ufficialmente scelto Salvatore Iacolino come nuovo direttore generale del Policlinico di Messina. La decisione è arrivata dopo un percorso di valutazioni e incontri con le istituzioni sanitarie. Ora Iacolino avrà il compito di guidare l’ospedale in un momento di sfide importanti, con l’obiettivo di migliorare i servizi e la gestione della struttura. La nomina è stata comunicata ufficialmente nei giorni scorsi e apre una nuova fase per il Policlinico.

L’incarico deliberato dall’esecutivo nella seduta odierna. Il provvedimento passa ora all’Assemblea per il parere della commissione Affari istituzionali Via libera della giunta regionale alla nomina di Salvatore Iacolino come direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico G. Martino di Messina. La decisione è stata assunta nel corso della seduta odierna dell’esecutivo regionale. Il provvedimento adottato dalla giunta sarà ora trasmesso all’Assemblea Regionale Siciliana per il parere della commissione Affari istituzionali, passaggio previsto prima della piena efficacia della nomina.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

