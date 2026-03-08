Madonna di San Luca alla Bolognina polemiche per la visita alla scuola

La statua della Madonna di San Luca visiterà la parrocchia di San Girolamo dell’Arcoveggio alla Bolognina dal 19 al 22 marzo, suscitando polemiche per questa scelta. La Madonna di San Luca è stata recentemente oggetto di un furto di gioielli donati dai cittadini di Bologna, avvenuto prima della Pentecoste, creando tensioni intorno alla sua presenza pubblica.

Dal 19 al 22 marzo la sacra immagine sarà nella parrocchia di San Girolamo dell’Arcoveggio. Alcuni genitori invocano la laicità della scuola: i bambini potranno salutarla solo dal cancello Non c'è pace per la Madonna di San Luca. Dopo il furto dei gioielli donati dai bolognesi, messso a segno alla vigilia della Pentecoste, dal 19 al 22 marzo visiterà la parrocchia di San Girolamo dell’Arcoveggio alla Bolognina. Non senza trambusto. La visita della sacra immagine, molto attesa dalla comunità parrocchiale, è infatti accompagnata da uan scia di polemiche, legate alla tappa - prevista ma adesso in forse - alla scuola dell’infanzia comunale Grosso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

La Madonna di San Luca fermata fuori dalla scuola: visita con polemicaBologna, 8 marzo 2026 – Prima uscita pubblica, dopo lo sfregio del furto, per la Madonna di San Luca che, dal 19 al 22 marzo, visiterà la parrocchia...

Furto alla Madonna di San Luca a Bologna: rubati i gioielli ex-votoUn furto che scuote Bologna: rubati i gioielli ex-voto della Madonna di San Luca, simbolo dell’identità cittadina.

Furto e sfregio all’icona della Vergine di San Luca a Bologna

