Il derby maceratese si avvicina, con il Chiesanuova che affronta il Matelica nella quarta giornata di ritorno. Mariotti sottolinea l'importanza della partita, definendola da sei punti. Il match, in programma alle 15 al

Obiettivo sorpasso! Il Chiesanuova ritrova il "Don Guido Bibini" nella 4ª di ritorno ed alle 15 va in scena una partita delicatissima contro il Matelica. Anche se poi rimarranno 11 turni da giocare, l’incrocio odierno in salsa maceratese ha le sembianze dello spareggio salvezza. I padroni di casa sono terz’ultimi con 19 punti e gli ospiti quart’ultimi a 21, entrambi invischiati nella bagarre playout. Il Chiesanuova ha l’obbligo di sfruttare il fattore campo per festeggiare una vittoria mai maturata nel 2026 (manca dal 14 dicembre, a Montegranaro) e per costruirci la salvezza. Per riuscirci dovrà avere la meglio sull’esperto Giuseppe Santoni, tornato sulla panchina del Matelica ed in passato 3 stagioni a Chiesanuova. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il derby maceratese. Mariotti: "Chiesanuova, è una gara da 6 punti». Il Matelica di Santoni deve risalire la classifica

Leggi anche: In cerca di punti. Mariotti "Chiesanuova, a Fermignano vietate distrazioni»

QUI matelica. Risalire la classifica è l’obiettivoIl Matelica si prepara alla partita casalinga contro la Civitanovese, con l’obiettivo di risalire la classifica dopo la sconfitta di Montefano.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Il derby dei fratelli Mariotti tra Gastone (Serve qualcosa dal mercato) ed Ettore (Attrezzati per il doppio impegno)Le voci dopo Chiesanuova-KSport, l'allenatore dei maceratesi e il ds dei pesaresi sono parenti stretti Mercato? Sicuramente dobbiamo fare qualcosa, sappiamo di avere una rosa corta. Stiamo cercando d ... youtvrs.it

Urbino, la vittoria nel derby è tutta da godere. Ma l’impresa l’ha fatta Gastone MariottiLa penultima giornata del girone d’andata ha visto prevalere il segno di parità (5). Tutte casalinghe le 3 vittorie. Al primo posto c’è sempre la Fermana, ma la classifica rimane corta e fluida con 9 ... ilrestodelcarlino.it

Le pagelle del derby tra #Fossombrone e #Maceratese - facebook.com facebook