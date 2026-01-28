Maceratese attesa da un esame | Ora la Sammaurese è un’altra squadra

Questa mattina i giocatori della Maceratese si sono preparati con una certa ansia per il prossimo esame. La squadra avversaria, la Sammaurese, si presenta molto diversa rispetto alla prima parte del campionato. I biancorossi sanno che dovranno affrontare una formazione più compatta, solida e con alcune individualità di livello. La partita si avvicina, e i tifosi sperano in una risposta positiva dalla loro squadra.

"La Sammaurese è un’altra squadra rispetto a quella del girone di andata, ora è una formazione solida e con buone individualità". È la fotografia scattata da Massimo Loviso, nello staff tecnico del Castelfidardo, che nella prima giornata di ritorno ha visto all’opera i romagnoli che domenica riceveranno la Maceratese. "Quella volta – ricorda Loviso, che ha indossato anche la maglia della Maceratese – noi non abbiamo disputato una bella prova, le nostre disattenzioni hanno fatto sì di tornare a casa a mani vuote. Nel frattempo siamo cresciuti e restiamo in gara 100 minuti". L’ex giocatore di Livorno, Torino e Bologna sottolinea cosa l’ha colpito dei prossimi avversari dei biancorossi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Oggi la Maceratese affronta l’esame a Fossombrone, con l’obiettivo di dimostrare carattere e determinazione.

