Ma la notte sì! Non solo Serena Brancale c’è il live K-pop-demon

L’estate a Capannori si anima con numerosi eventi, tra cui il live intitolato “K-pop-demon” che si terrà durante la manifestazione “Ma la notte sì”. La serata vedrà la partecipazione di Serena Brancale e altri artisti, mentre il calendario si arricchisce di appuntamenti musicali e culturali. La programmazione si estende oltre, con spettacoli e iniziative che coinvolgono il pubblico locale e non solo.

L’estate capannorese si preannuncia davvero vivace: proseguono le anticipazioni degli eventi che andranno ad arricchire il calendario di " Ma la notte sì.! ", i concerti che si tengono nell’area verde dietro il municipio di piazzale Aldo Moro. Sulla scia del grandissimo successo del film animato " K-pop-demon Hunters " campione di streaming su Netflix, il 13 giugno arriva a Capannori il live show che ne ripercorre la trama e, soprattutto ne ripropone le musiche. Un omaggio ai tantissimi ragazzi e ragazze che si sono appassionati alle vicende della band di cacciatrice di demoni, Mira, Zoey e Rumi, che con le loro canzoni vogliono portare luce nel mondo e scacciare i demoni e che si sono trovate a sfidare musicalmente, ma non solo, la boy band rivale, i Saja Boys, composta appunta da demoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

