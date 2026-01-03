K-pop Demon Hunters e Soda Pop | il nuovo fenomeno che conquista i fan

Da parmatoday.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il K-pop si fa strada anche a Parma, portando sul palco del Teatro Regio due spettacoli dedicati a “Demon Hunters” e “Soda Pop”. L’evento si svolgerà domenica 24 maggio 2026, con due repliche alle ore 15:00 e alle 18:00. Un’occasione per vivere l’energia e la musica di un fenomeno internazionale, in un contesto che unisce intrattenimento e passione per la cultura pop coreana.

K-POP sta per arrivare anche a Parma! La magia avvincente di DEMON HUNTERS e l’energia esplosiva dei SODA POP sbarcano al Teatro Regio di Parma domenica 24 maggio 2026 con due appuntamenti (uno alle ore 15:00 e uno alle ore 18:00) di pura adrenalina, musica e spettacolo che fondono il meglio del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

k pop demon hunters e soda pop il nuovo fenomeno che conquista i fan

© Parmatoday.it - K-pop, “Demon Hunters” e “Soda Pop”: il nuovo fenomeno che conquista i fan

Leggi anche: Demon Hunters and Soda Pop: il tribute show dedicato alla k-pop music

Leggi anche: Al Teatro Apparte arriva il fenomeno dei K-pop Demon Hunters e Saja Boys

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

KPop Demon Hunters, a Castiglioncello il concerto con le canzoni delle Huntrix: biglietti in vendita; KPop Demon Hunters supera i 500 milioni di visualizzazioni totali su Netflix; K-pop Demon Hunters e Saja Boys al Teatro Apparte: il fenomeno in uno show a Palermo; K-Pop Demon Hunters, gli attori di Rumi e Jinu ospiti del Jimmy Fallon.

k pop demon huntersK-pop, “Demon Hunters” e “Soda Pop”: il nuovo fenomeno che conquista i fan - La magia avvincente di DEMON HUNTERS e l’energia esplosiva dei SODA POP sbarcano al Teatro Regio di Parma domenica 24 maggio 2026 con due appuntamenti (uno alle o ... parmatoday.it

k pop demon huntersK-Pop Demon Hunters, Rumi e Jiny al Jimmy Fallon per la prima intervista congiunta - Pop Demon Hunters, Rumi e Jiny al Jimmy Fallon per la prima intervista congiunta ... tg24.sky.it

K-Pop Demon Hunters e Saja Boys - Live Show Tribute al Teatro Apparte di Palermo - Un appuntamento imperdibile per bambini e adulti, che unisce il fascino del K- guidasicilia.it

Le canzoni dei Demon Hunters raggiungono il primo posto nella classifica Kpop... e i fan stanno p...

Video Le canzoni dei Demon Hunters raggiungono il primo posto nella classifica Kpop... e i fan stanno p...

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.