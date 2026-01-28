Serena Brancale si apre prima di Sanremo 2026. La cantante ha spiegato di voler togliere le maschere e concentrarsi solo sulla musica quando salirà sul palco. Ha parlato durante un incontro con la stampa, confermando che la sua priorità sarà cantare con sincerità, senza pensieri o pretese. La partecipazione al festival è ormai vicina e lei si prepara a dare il meglio, senza fronzoli.

Ecco cosa ha raccontato Serena Brancale in un incontro con la stampa in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con il brano Qui con me. Serena Brancale torna per il secondo anno consecutivo in gara al Festival di Sanremo e a poco meno di un mese dall’inizio della kermesse, in onda su Rai1 dal 24 al 28 febbraio 2026, ha incontrato la stampa, raccontando più dettagli riguardo alla sua partecipazione, con il brano Qui con me. La cantautrice pugliese svela che si tratta di una canzone molto intima: « Non ho maschere, il brano ha tanti respiri riempiti di musica, stamani mi sono emozionata perché ho visto il videoclip che stiamo concludendo, raccontare un dolore che hai metabolizzato ma che rimane è una sensazione forte, porto la verità sul palco. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Serena Brancale si racconta in vista Sanremo 2026: «Tolgo le maschere, sul palco penserò solo a cantare»

A Sanremo 2026, Arisa e Serena Brancale sono protagoniste di un retroscena intrigante.

Serena Brancale partecipa nuovamente al Festival di Sanremo 2026 con il brano

Serena Brancale con Qui con me a Sanremo 2026

