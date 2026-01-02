Giunta Fico Villani M5S | La nomina dell' avvocato Pecoraro è un segnale forte per la provincia di Salerno

Da salernotoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Virginia Villani, coordinatrice del M5S a Salerno, commenta la nomina dell’avvocato Pecoraro alla nuova giunta regionale della Campania, sottolineando l'importanza di questa scelta come segnale di attenzione verso la provincia di Salerno. La sua intervenuta evidenzia l’impegno del Movimento 5 Stelle nel rappresentare e valorizzare il territorio salernitano all’interno delle istituzioni regionali.

La coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle di Salerno, Virginia Villani, interviene sulla nomina della nuova giunta regionale della Campania da parte del presidente Roberto Fico, esprimendo apprezzamento per i profili individuati e per l’attenzione riservata al territorio salernitano. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Villani (M5S): “No al ridimensionamento dell’aeroporto di Salerno, Fico intervenga subito”  

Leggi anche: M5S, Villani: “Pubblicata la lista per la provincia di Salerno. Ora la parola agli iscritti”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Regione, slitta la giunta Fico: manca l’intesa sulle deleghe; PROVINCIALI 2026. VIRGINIA VILLANI (M5S): “SIAMO IN CAMPO CON LISTA CIVICHE IN RETE”.

giunta fico villani m5sGiunta Fico, Villani (M5S): «La nomina dell’avvocato Pecoraro è un segnale forte per la provincia di Salerno» - StampaLa coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle di Salerno, Virginia Villani, interviene sulla nomina della nuova giunta regionale della Campania da parte del presidente Roberto Fico, esprim ... salernonotizie.it

giunta fico villani m5sCampania, Fico vara la nuova Giunta: squadra da 10 assessori. Ecco i nomi tra campo largo e uomini vicini a De Luca - Spazio a Pd, M5s, Avs, Psi e fedeli dell'ex govdernatore De Luca ... affaritaliani.it

giunta fico villani m5sCampania, Fico nomina la Giunta regionale: 10 nuovi assessori, vicepresidente Casillo del Pd. Ecco chi sono - Si tratta di dieci assessori, tra cui quattro donne; vicepresidente è Mario Casillo del Pd. msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.