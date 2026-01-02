Giunta Fico Villani M5S | La nomina dell' avvocato Pecoraro è un segnale forte per la provincia di Salerno
Virginia Villani, coordinatrice del M5S a Salerno, commenta la nomina dell’avvocato Pecoraro alla nuova giunta regionale della Campania, sottolineando l'importanza di questa scelta come segnale di attenzione verso la provincia di Salerno. La sua intervenuta evidenzia l’impegno del Movimento 5 Stelle nel rappresentare e valorizzare il territorio salernitano all’interno delle istituzioni regionali.
La coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle di Salerno, Virginia Villani, interviene sulla nomina della nuova giunta regionale della Campania da parte del presidente Roberto Fico, esprimendo apprezzamento per i profili individuati e per l’attenzione riservata al territorio salernitano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
