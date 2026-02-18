Sardegna 40 milioni per la bonifica di Montevecchio | riqualificato ex sito minerario del Sulcis Iglesiente

Un investimento di 40 milioni di euro arriva in Sardegna per bonificare l’ex sito minerario di Montevecchio, situato nel Sulcis Iglesiente. La causa è il deterioramento ambientale causato da decenni di attività mineraria. I fondi serviranno a rimuovere il rischio di contaminazione e a restituire l’area alla comunità locale. I lavori di riqualificazione inizieranno entro pochi mesi, portando nuove opportunità di sviluppo e tutela ambientale. La Regione ha già avviato le procedure per avviare i lavori di recupero dell’area mineraria.

Sardegna, Risanamento del Sulcis Iglesiente: 40 Milioni di Euro per la Bonifica di Montevecchio Ponente. La Regione Sardegna ha dato il via all'iter per la bonifica di Montevecchio Ponente, uno dei più importanti siti minerari storici dell'isola, con un investimento complessivo stimato in 40 milioni di euro. L'operazione, finanziata con 28 milioni di euro tra fondi regionali e risorse dell'Accordo per la Coesione, mira a ridurre i rischi ambientali e per la salute pubblica in un'area profondamente segnata dalla storia dell'estrazione mineraria. Un Sito di Interesse Nazionale al Centro del Risanamento.