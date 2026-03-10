Negli ultimi anni sono stati segnalati numerosi avvistamenti di lupi a breve distanza da centri abitati e zone residenziali. Le osservazioni riguardano spesso zone rurali e periferiche, dove i predatori si avvicinano alle aree abitate senza preavviso. Le autorità raccomandano di mantenere comportamenti prudenti e di segnalare eventuali incontri alle forze competenti.

Negli ultimi anni si sente parlare sempre più spesso di lupi avvistati vicino a paesi e centri abitati. Un fenomeno che fino a qualche tempo fa sembrava impensabile, ma che oggi riguarda anche diverse zone della Riviera. Tra la fine del 2025 e l’inizio anno sono stati segnalati avvistamenti anche a Cattolica. In particolare, i lupi sono stati osservati in aree urbane come il Parco della Pace, nei pressi della scuola d’infanzia di Torconca e in zona Macanno. Segnalazioni simili sono arrivate anche dalla vicina Gabicce Mare, dove alcuni cittadini hanno riferito di aver visto l’animale aggirarsi nei pressi delle case. Per molto tempo il lupo sembrava quasi scomparso dal nostro territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lupi a due passi dai centri abitati. Ecco cosa fare in caso di incontro

Articoli correlati

Marche, lupi sempre più vicini ai centri abitati: monitoraggio e dissuasori, abbattimento come ultima risorsa.Ancona, 10 febbraio 2026 – L’attenzione sulla presenza del lupo in aree urbane nelle Marche è in crescita, con un piano regionale che prevede...

Scorribanda dei lupi a San Vittore: "Siamo preoccupati, ormai circolano liberamente nei centri abitati"Sono ormai sempre più frequenti gli avvistamenti di lupi in città, dopo quello di qualche settimana fa a Gattolino, si registra una scorribanda di...

Una selezione di notizie su Lupi a due passi dai centri abitati...

Temi più discussi: A Massalengo avvistato un altro lupo a due passi dalla provinciale VIDEO; Lupi a due passi dai centri abitati. Ecco cosa fare in caso di incontro; A Massalengo avvistato un altro lupo a due passi dalla provinciale; Lupo in stalla in centro a Canevoi sbrana due pecore.

Ancona, coppia di lupi nei giardini delle case in cerca di cibo a due passi dall’InrcaANCONA Paura domenica notte in un condominio di via Ungaretti, in zona Tavernelle, dove due lupi sono stati avvistati e filmati all’interno di un giardino e hanno stazionato per diversi minuti nei ... corriereadriatico.it

Cingoli, i lupi sempre più vicini: avvistati alle 22 a due passi dal centro. Il sindaco ha già emesso una ordinanzaCINGOLI Dopo gli avvistamenti in località Marcucci, Santo Stefano e nei pressi del Lago di Castreccioni, i lupi si avvicinando anche al centro cittadino. L’ultima segnalazione risale alle ore 22 ... corriereadriatico.it

I leoni, i lupi, non possiamo evitarli, così pure le iene e perfino gli sciacalli. Ma per favore risparmiateci almeno il fracasso dei chihuahua che abbaiano dal foglietto per reclamare il loro boccone. x.com

Vittoria da 3 punti per la Serie B della Codyeco Lupi S.Croce che vince una gara intensa e piena di colpi di scena contro Toscana garden Arno Volley (3-1) Forza Lupi - facebook.com facebook