Marche lupi sempre più vicini ai centri abitati | monitoraggio e dissuasori abbattimento come ultima risorsa

Negli ultimi mesi, i lupi si sono avvicinati sempre di più ai centri abitati nelle Marche. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione e hanno messo in campo misure come dissuasori e controlli sul territorio. Solo come ultima soluzione, si pensa all’abbattimento, ma al momento si cerca di evitare di arrivare a questo punto. La presenza degli animali selvatici vicino alle case sta creando preoccupazione tra i cittadini, che chiedono interventi rapidi e concreti.

Ancona, 10 febbraio 2026 – L'attenzione sulla presenza del lupo in aree urbane nelle Marche è in crescita, con un piano regionale che prevede interventi mirati per scoraggiare l'avvicinamento dei predatori ai centri abitati. La gestione della fauna selvatica non prevede l'abbattimento come prima opzione, ma una strategia graduale che va dal monitoraggio all'utilizzo di dissuasori non letali, fino, come ultima risorsa, alla soppressione dell'animale. Questo approccio, tuttavia, è al centro di un acceso dibattito che coinvolge istituzioni, associazioni ambientaliste e cittadini, preoccupati per la propria sicurezza e per la tutela della specie.

