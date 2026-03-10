L’uomo che piantava gli alberi

Un’attrice recitante accompagna uno spettacolo visivo in cui immagini create in tempo reale con disegni su sabbia o segatura vengono proiettate su uno schermo. Durante la performance, vengono mostrati arbusti, foglie e altri elementi naturali che si integrano con la narrazione, creando un’esperienza artistica coinvolgente e immersiva. La scena combina voce e immagini per raccontare una storia visiva e sensoriale.

Un'attrice recitante accompagnata da immagini create in diretta con disegni su sabbia o segatura, arbusti e foglie e proiettate su un grande schermo-fondale. Ecco la magia dello spettacolo "L'uomo che piantava gli alberi", tratto dall'omonimo libro di Jean Giono. Una storia semplice e toccante. La vicenda di un pastore che con molta fatica e senza tornaconto personale si dedica a piantare querce in una landa desolata. Una storia positiva a volte apparentemente ingenua ma capace di un messaggio profondo: la riconciliazione dell'uomo con la natura.