Il mistero della vespa zigzag che genera solo esemplari femmine | chi è l'argide dell'olmo che devasta gli alberi

L'argide dell'olmo è un parassita che colpisce gli alberi di olmo, diffuso anche in Italia e in Europa. Una sua peculiarità consiste nel produrre esclusivamente esemplari femminili, un fenomeno che ha suscitato interesse tra studiosi e ambientalisti. In questo articolo si approfondiscono le caratteristiche di questa specie e il suo impatto sugli ecosistemi forestali.

