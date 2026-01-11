Il mistero della vespa zigzag che genera solo esemplari femmine | chi è l'argide dell'olmo che devasta gli alberi
L'argide dell'olmo è un parassita che colpisce gli alberi di olmo, diffuso anche in Italia e in Europa. Una sua peculiarità consiste nel produrre esclusivamente esemplari femminili, un fenomeno che ha suscitato interesse tra studiosi e ambientalisti. In questo articolo si approfondiscono le caratteristiche di questa specie e il suo impatto sugli ecosistemi forestali.
L'argide dell'olmo è un parassita noto anche in Europa e in Italia la cui caratteristica principale è quella di generare solo esemplari di sesso femminile. Ora si sta espandendo anche negli Stati Uniti e lo studio di questo imenottero consente di prospettare nuovi scenari per conoscere in maniera più approfondita il fenomeno della partenogenesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
