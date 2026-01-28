Rivoluzione verde il Comune mappa gli alberi con l' Ai e avvia gli interventi | Quadruplicheremo le potature

Dopo anni di interventi sporadici e poca cura, il Comune di Milano avvia un piano serio per la manutenzione degli alberi. Usa l’intelligenza artificiale per mappare tutti gli alberi in città e punta a quadruplicare le potature. L’obiettivo è intervenire in modo più efficace e ordinato, mettendo fine all’abbandono di questi anni.

Già censiti oltre 20 mila fusti su 31 mila. Al via dal 2 febbraio i lavori previsti da un accordo quadro del valore di 12 milioni (per 4 anni), che saranno effettuati da un'impresa privata. Il sindaco Lagalla e l'assessore Alongi: "Stop ai fastidiosi Camel Trophy sui marciapiedi. In passato politiche scellerate sulla piantumazione". Ecco le strade da dove si partirà Dopo anni di abbandono e di interventi spot a causa della mancanza di fondi e personale, il Comune vara un piano organico sulle potature. Una vera e propria rivoluzione verde. L'attività dell'amministrazione, coordinata dal settore Verde, è iniziata con una prima mappatura degli alberi presenti in città: su 31 mila fusti che ricadono in aree comunali, ne sono già stati censiti 20.🔗 Leggi su Palermotoday.it

La nuova Piazza Roosevelt. Rivoluzione verde in stallo. Il Comune non ha chiesto il parere ai Beni CulturaliBologna, 31 agosto 2025 – La rivoluzione verde del Comune, annunciata da Matteo Lepore, dovrebbe avere tra i suoi simboli piazza Roosevelt. Il sindaco l’ha ribadito anche a metà luglio, mentre ... ilrestodelcarlino.it

Verso la rivoluzione verde. Il vademecum di ConfabitareNeutralità climatica, riqualificazione energetica degli edifici e abbassamento delle bollette. Questa la linea di intervento delineata dal Comune di Bologna e Confabitare al fine di contrastare ... ilrestodelcarlino.it

Le avanzano nel nostro paese: finanziati dal PNRR (Missione 2 – Rivoluzione verde), mettono insieme più Comuni per lavorare su energia, acqua, mobilità dolce, turismo sostenibile, gestione dei boschi e coesione sociale