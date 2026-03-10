L’universo parallelo di Infantino | la guerra aleggia sui Mondiali ma per lui sarà una festa fantastica

L’universo di Infantino, presidente della FIFA, si trova sotto i riflettori mentre i Mondiali si avvicinano, con lui che afferma che sarà una festa fantastica. Nel frattempo, il Medio Oriente vive giorni di conflitto, con morti e feriti che aumentano quotidianamente dal 28 febbraio. La tensione internazionale si intreccia con l’attesa per l’evento sportivo, che resta al centro dell’attenzione globale.

Il Medio Oriente è in fiamme, dal 28 febbraio si contano ogni giorno morti e feriti con la guerra scatenata da Stati Uniti e Israele in Iran, con conseguente reazione del governo di Teheran che nella sua risposta ha coinvolto gli altri paesi del Golfo, ma il presidente della Fifa Gianni Infantino dal suo universo parallelo fa sapere che il mondiale di calcio a 48 squadre, al via l’11 giugno, sarà “una festa fantastica ”. Il grande capo del football planetario, che ha celebrato il 26 febbraio il decennale della sua ascesa al potere, ha liberato il suo ottimismo in un’intervista concessa al quotidiano sportivo spagnolo AS. Mancano 93 giorni al mondiale e la situazione è sotto gli occhi di tutti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

