Di fronte alle crescenti proteste per i costi dei biglietti dei Mondiali, Infantino propone prezzi

© Ilnapolista.it - Vista la protesta, per i Mondiali Infantino si inventa i biglietti “popolari”. Ma è solo una mancetta

La montagna di proteste ha infine prodotto il proverbiale topolino: per rispondere al caro-biglietti ai Mondiali Infantino si inventato i prezzi popolari. Solo che si tratta di una mancetta o poco più. La Fifa ha annunciato di aver creato una nuova categoria di biglietti specificatamente per i tifosi delle squadre coinvolte in ogni partita, con prezzi limitati a 60 dollari a biglietto, compresa la finale. La nuova fascia di prezzo – spiega il Guardian – sarà parte integrante dell’assegnazione dei biglietti distribuiti dalle federazioni alle squadre partecipanti, ciascuna delle quali riceverà l’8% dei biglietti disponibili per ogni partita disputata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

