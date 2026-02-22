Caressa | La Juventus è entrata in un universo parallelo E le strisce orizzontali non c’entrano…

Caressa ha commentato che la Juventus sembra aver perso il contatto con la realtà, a causa di risultati sorprendenti nelle ultime partite. Il commentatore ha sottolineato come la squadra sembri navigare in un mondo a parte, dove le regole del calcio normale non si applicano più. La squadra ha accumulato sconfitte e risultati strani, creando confusione tra i tifosi. La situazione attuale continua a destare molta curiosità tra gli appassionati di calcio.
Caressa: «La Juventus è entrata in un universo parallelo. E le strisce orizzontali non c’entrano.». Il commento del celebre giornalista. La vittoria del Como all’Allianz Stadium continua a far discutere, scuotendo le fondamenta della Torino bianconera. Il netto 2-0 rifilato dalla squadra di Cesc Fàbregas alla Juventus non è stato solo un successo tattico, ma un vero e proprio manifesto di versatilità calcistica che ha proiettato i lariani a una sola lunghezza di distanza dai bianconeri in classifica. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Sulla prestazione dei blu è intervenuto  Fabio Caressa, volto storico di  Sky Sport, che ha voluto elogiare il lavoro del tecnico catalano: « Il Como che domina a Torino e segna in contropiede, dimostrando che Fabregas sa fare calcio in più modi ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

