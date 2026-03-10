Lungo duello ma alla fine Loreto s’impone

Nel match tra Consultinvest e Faenza, la squadra di Loreto ha prevalso con un punteggio di 72-57, dopo un lungo duello sul campo. Tra i giocatori, Valentini ha segnato 15 punti, Pillastrini 17 e Morandotti 14, contribuendo alla vittoria finale. La partita ha visto entrambe le formazioni impegnate in un confronto equilibrato, conclusosi con la vittoria della squadra di casa.

consultinvest 72 faenza 57 CONSULTINVEST: Valentini 15, Pillastrini 17, Morandotti 14, Lomtazde 9, Graziani 7, Tognacci 5, Sgarzini 2, Aglio 2, Del Prete, Machniz, Terenzi, Delfino. Allenatore: Ceccarelli RAGGISOLARIS FAENZA: Di Pizzo 12, Fragonara 9, Santiangeli 9, Vettori 8, Romano 7, Fumagalli 5, Van Ounsem 4, Rinaldin 3, Longo, Bianchi. Allenatore: Pansa. Parziali: 20-17, 32-31, 51-48. Importante vittoria per il Loreto dopo una lunga lotta con Faenza. Nel primo quarto il primo canestro dei locali porta la firma di Valentini. Il primo pareggio è siglato da Morandotti in contropiede dopo 4' (6-6). Ma gli ospiti continuano a condurre. Con due triple tentano la fuga (6-12, al 5').