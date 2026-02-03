Match equilibrato ma alla fine la Virtus Brindisi Basket si impone contro l’All Star Francavilla

Questa sera a Brindisi, la Virtus Brindisi Basket ha vinto contro l’All Star Francavilla. Il match è stato equilibrato, ma alla fine la squadra di casa ha prevalso. Buona la prima di ritorno per l’AZ Disinfestazioni, che conquista due punti importanti davanti al pubblico.

BRINDISI - Buona la prima di ritorno per L’AZ Disinfestazioni, che si impone contro l’All Star Francavilla al termine di un match equilibrato. La Virtus prova più volte l’allungo, soprattutto nella parte centrale della gara, ma viene sempre prontamente respinta dagli ospiti, capaci di rimanere.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Virtus Brindisi Basket Basket, Dr2: la Virtus Brindisi si impone anche contro la Lupa Lecce LIVE Dubai-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: match che si prospetta equilibrato contro gli emiratini Segui in tempo reale la partita di Eurolega tra Dubai e Virtus Bologna, valida per la stagione 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Virtus Brindisi Basket Argomenti discussi: Taranto lotta ma si arrende a Prata: finisce 3-1 in Friuli; La Cascina Taranto lotta, ma perde al Palaprata per 3-1; Una Rybakina impeccabile conquista il suo primo Australian Open; Primavera | Il Cavalluccio battuto di misura sul campo del Napoli - Cesena FC. Baiano: Match molto equilibrato. Ma ci siamo fatti trovare prontiLIDO DI OSTIAHa sofferto fino ai rigori. Mister Francesco Baiano ha dovuto sudare fino alla fine per il passaggio del turno. E’ stata dura – ha detto a fine incontro Ciccio Baiano -, affrontavamo una ... lanazione.it Virtus, cuore e fatica: All Star Francavilla battuta 89-81 domenica 1 febbraio 2026 alle ore 16:27 Virtus Brindisi Basket Buona la prima di ritorno per L’AZ Disinfestazioni, che si impone contro l’All Star Francavilla al termine di un match equilibrato. La Virtus prov - facebook.com facebook

