Diodato nominato Cavaliere della Repubblica | il premio del Presidente Sergio Mattarella

Diodato diventa Cavaliere della Repubblica. Il Presidente Sergio Mattarella gli consegna l’onorificenza, sottolineando il suo impegno come “cittadino attivo e attento agli ultimi”. La cerimonia si è svolta con grande rispetto, e il cantautore si è detto onorato di ricevere il riconoscimento.

Il Presidente Sergio Mattarella conferisce l'onorificenza al cantautore: "Cittadino attivo e attento agli ultimi" Il prestigio istituzionale incontra la sensibilità. Il prestigio istituzionale incontra la sensibilità artistica in un riconoscimento che celebra l'uomo prima ancora che il musicista. Antonio Diodato è stato ufficialmente insignito dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del titolo di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. Non si tratta di un premio alla carriera discografica, ma di un tributo formale a quella che il Quirinale ha definito una "cittadinanza attiva", capace di trasformare la notorietà in uno strumento di supporto concreto per le problematiche sociali del Paese.

