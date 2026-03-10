A Pietrasanta, il 10 marzo 2026, si sono tenuti i funerali di Francesco Lassi. Durante la cerimonia, le persone presenti hanno ascoltato le musiche e espresso il loro addio. Tra i presenti ci sono amici e familiari, che hanno condiviso ricordi e sentimenti. La salma è stata accompagnata al cimitero, dove è stato pronunciato l'ultimo saluto.

Pietrasanta (Lucca), 10 marzo 2026 – Le note di “Averti addosso” di Gino Paoli sciolgono in un ultimo e commosso abbraccio le oltre 300 persone che ieri pomeriggio sono partite da Pistoia in direzione del Duomo di Pietrasanta per l’addio a Francesco Lassi, l’agente immobiliare pistoiese ucciso a coltellate il 26 febbraio a Livorno dopo una lite. È qui che Paola Vallecchi e Francesco si erano giurati eterno amore per il loro forte legame con la Versilia, ed è qui che Paola, con le figlie Bianca e Ginevra, ha voluto salutarlo per l’ultima volta. “In questa chiesa – ha detto il parroco del Duomo don Roberto canale – è stato consacrato l’amore tra Paola e Francesco: l’amore è più forte della violenza, una storia d’amore non si interrompe mai”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ultimo saluto a Francesco Lassi: “Ti terremo addosso per sempre”

Discussioni sull' argomento L’ultimo saluto a Francesco Lassi: Ti terremo addosso per sempre; Pistoia, muore a 54 anni: lo schianto, l’ospedale, la lotta e la tragedia – Chi era Federico, travolto sul raccordo.

La passione per la politica e il basket: chi era Francesco Lassi, il 56enne ucciso da un cliente a LivornoFrancesco Lassi, 56 anni, lavorava come agente di commercio, era impegnato in politica e amava il basket. Nel 2022 si era candidato per il consiglio comunale di Pistoia nelle liste del Movimento 5 ... fanpage.it

Chi era Francesco Lassi, l'agente di commercio ucciso in studio a Livorno: fermato il presunto killerIl presunto killer, Luigi Amirante, ex collaboratore di giustizia, con precedenti per droga e contatti con clan cammorristici, è stato fermato qualche ora dopo nella zona del porto di Livorno grazie ... tag24.it

Da oggi la salma di Francesco Lassi è esposta alla Misericordia di Pistoia e lunedì si terrà il funerale nella chiesa di Pietrasanta, in provincia di Lucca; la stessa chiesa in cui si era sposato. - facebook.com facebook