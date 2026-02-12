Una folla commossa per l' ultimo saluto al ristoratore Francesco Terra

Una folla si raduna per l’ultimo saluto a Francesco Terra, il ristoratore scomparso. Le note di “Gente di Mare” di Raf e Umberto Tozzi risuonano mentre amici e clienti si stringono intorno alla famiglia per dare l’addio. La cerimonia si svolge in modo semplice, con persone che ricordano un uomo amato e stimato.

In tanti hanno voluto partecipare al funerale del ristoratore di Pescara che è deceduto lunedì scorso all'età di 47 anni Sono state le note della canzone “Gente di Mare” di Raf e Umberto Tozzi ad accompagnare l'ultimo viaggio terreno del ristoratore Francesco Terra.E proprio quando il brano dice “gente di mare che se ne va” prima è volato in cielo un palloncino a forma di cuore con la scritta “Per sempre Francesco” e poi sono stati lanciati numerosi palloncini bianchi e azzurri come i colori del Pescara che lui tanto amava. Terra gestiva l'attività di famiglia, il ristorante “La Murena” sul lungomare Paolucci, ed è scomparso all'età di 47 anni.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Francesco Terra

A Anguillara Sabazia si sono riunite centinaia di persone per salutare i genitori di Carlomagno.

Stamattina a Sanremo, una chiesa piena di dolore e lacrime ha dato l’ultimo saluto a Dario Galetti, il camionista morto sul lavoro.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Francesco Terra

Argomenti discussi: Sorrento, folla commossa per l'addio ad Antonio Cianciullo e Teresa Di Lanno morti in un incidente; Anguillara si ferma per Federica Torzullo, folla silenziosa e commossa per l'ultimo addio (VIDEO); Sorrento, folla commossa per l'addio ad Antonio Cianciullo e Teresa Di Lanno morti in un incidente; Anguillara: folla commossa ai funerali di Federica Torzullo.

Anguillara si ferma per Federica Torzullo, folla silenziosa e commossa per l’ultimo addio (FOTO)Poco fa i funerali nella chiesa di Regina Pacis, la stessa che solo una settimana fa ha accolto l'addio ai suoi suoceri. Centinaia i presenti, tra cui sindaci, ... etrurianews.it

Femminicidio di Zoe Trinchero: le reazioni della comunità tra dolore e indignazioneUna folla commossa si è ritrovata nel tardo pomeriggio di domenica 8 febbraio in piazza San Secondo ad Asti, alla manifestazione di Non una di meno in ... atnews.it

Arte, cultura e comunità nella terra di Francesco grazie al contributo di tante realtà, tra cui VIVA progetto BO - facebook.com facebook