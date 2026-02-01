A Hollywood si prepara a ricordare Anna Magnani con un evento speciale. Il 21º Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival aprirà con l’anteprima americana del film

: il 70° anniversario della vittoria dell’Oscar come Miglior Attrice per La Rosa Tatuata di Daniel Mann (1956) e gli 80 anni di Roma Città Aperta di Roberto Rossellini, capolavoro assoluto del Neorealismo presentato al Festival di Cannes. Le celebrazioni, promosse dall’Istituto Capri nel Mondo, avranno luogo dall’8 al 14 marzo, alla vigilia della Notte degli Oscar (domenica 15 marzo), e si svolgeranno nello storico TCL Chinese Theatre di Hollywood, segnando simbolicamente l’avvio di un’edizione speciale di Los Angeles, Italia, ampiamente rilanciata dai media internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La leggenda di Anna Magnani rivivrà a Hollywood in occasione del 21º Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival, che celebra un anno di ricorrenze fondamentali per la storia del cinema italiano e internazionale

Argomenti discussi: Sulle tracce di Anna Magnani: Roma in bicicletta tra cinema, vita e gatti

