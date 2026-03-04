Dal 6 marzo, l’attore sarà in tv su Sky con la serie “Avvocato Ligas”, tratta dal romanzo di Gianluca Ferraris. In occasione della presentazione, ha commentato che il personaggio che interpreta possiede qualcosa che lui stesso sente di mancare nella vita. La serie vede l’attore nel ruolo del protagonista e si basa su un libro pubblicato poco prima, il 3 marzo.

D al 6 marzo Luca Argentero sarà su Sky con Avvocato Ligas, serie in cui veste i panni del protagonista e che è tratta dal romanzo Un caso complicato per l’avvocato Ligas, Perdenti di Gianluca Ferraris (uscito il 3 marzo per Corbaccio, ndr ). Luca Argentero è l'”Avvocato Ligas”: fascino e cinismo nel nuovo legal drama di Sky X Leggi anche › Luca Argentero e la regola dei cinque giorni stabilita con Cristina Marino Luca Argentero e Lorenzo Ligas, due opposti. Di Lorenzo Ligas c’è una caratteristica in particolare che l’attore ama, e che un po’ gli invidia. «Ligas è tutto quello che ho sempre sognato essere, ma non ne ho mai avuto il coraggio», ha dichiarato l’attore in conferenza stampa, «Una parte di me vorrebbe avere alcune sue caratteristiche, ma la mia torinesità e il mio understatement genetico me lo impediscono. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In Tv con una nuova serie, l'attore ha dichiarato che il personaggio che interpreta ha qualcosa che a lui manca nella vita. Vi sveliamo cosa

La serie TV di God of War, Sony ha annunciato l’attore che interpreta KratosSony e Amazon hanno ufficialmente annunciato l’attore che vestirà i panni di Kratos nella serie TV live action di God of War.

Leggi anche: L'attore interpreta un imprenditore di successo che riuscirà a conquistare Alice, una mamma single che ha perso fiducia negli uomini

Son dakika: Afra’dan Mert’e ‘AK Dolu’ Sözler. Astrolog pek Canbulat’tan çarpc tesbitler…

Contenuti e approfondimenti su nuova serie

Temi più discussi: 16 nuove serie tv Netflix da vedere a Marzo 2026; 30 serie tv da guardare su Netflix – Le novità di marzo 2026; Le migliori serie tv su Netflix, Sky, Prime Video e Apple TV+ da vedere stasera. E le novità di marzo 2026; Le migliori serie in arrivo in streaming a Marzo 2026.

Emily Deschanel torna in tv con una serie che ricorda molto BonesLa star di Bones Emily Deschanel sarà la protagonista del nuovo crime drama di NBC basato sul lavoro della vera profiler Ann Burgess. comingsoon.it

Due Spicci: Armadillo e Zero annunciano in una nuova clip la data d'uscita della nuova serie di ZerocalcareCon un originale spot trasmesso durante le pause pubblicitarie del Festival di Sanremo 2026, Netflix ha svelato finalmente la data d'uscita esatta di Due Spicci, la nuova serie di Zerocalcare. comingsoon.it

Se state seguendo la nuova serie Anime di My Hero Academia “Vigilantes” non potete perdevi questa figure https://itakon.it/giapponesi/vigilante-my-hero-academia-illegals-la-s-h-figuarts-di-koichi-da-bandai.html facebook

La nuova serie tv con Rachel Weisz e Leo Woodall tratta da “Vladimir” di Julia May Jonas, dal 10 marzo in libreria. x.com