L’Ultima Missione | anteprime IMAX e iSense a Roma

A Roma, nei cinema UCI di Roma Est, Parco Leonardo, Maximo e Porta di Roma, si terranno le anteprime del film di fantascienza L’Ultima Missione: Project Hail Mary nelle date del 14 e 15 marzo 2026. L’evento vedrà la proiezione esclusiva di alcune scene in formato IMAX e iSense, offrendo agli spettatori un’anteprima del film prima della sua uscita ufficiale.

Roma si prepara a vivere un weekend all'insegna della grande fantascienza cinematografica. Le sale del circuito UCI Cinemas della capitale si trasformano, in occasione delle anteprime del 14 e 15 marzo, in vere e proprie astronavi pronte a trasportare il pubblico nel cuore dell'ultima frontiera spaziale. Il film L'Ultima Missione: Project Hail Mary arriva sul grande schermo in un'anteprima esclusiva che promette di ridefinire gli standard dell'intrattenimento, offrendo agli spettatori romani la possibilità di assistere in anteprima assoluta a un'opera che si preannuncia tra le più significative dell'anno per il genere sci-fi.