Brasile, Lula e von der Leyen celebrano l'accordo tra Ue e Mercosur

La presidente della Commissione a Rio: moltiplicherà le opportunità Rio de Janeiro, 17 gen. (askanews) – Alla vigilia della firma, il presidente brasiliano Lula e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno celebrato a Rio de Janeiro l’accordo commerciale tra Ue e Mercosur, considerandolo un successo del multilateralismo, nonostante le proteste che continuano in molti paesi europei da parte soprattutto degli agricoltori.Dopo oltre 25 anni di negoziati, i paesi fondatori del Mercosur (Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay) firmeranno il testo con l’Unione europea ad Asunciòn, capitale del Paraguay.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Dopo 25 anni di negoziati, l’Unione Europea ha approvato l’accordo di libero scambio con il Mercosur, composto da Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. Von der Leyen volerà in Paraguay per la firma, segnando un passo importante nelle relazioni commerciali tra le due realtà. La decisione è stata commentata positivamente anche dal governo italiano, evidenziando i possibili benefici economici e strategici di questa intesa.

